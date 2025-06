Rugani Juventus il centrale è conteso tra Serie A e Premier League ci pensano questi club | il punto sul futuro dell’ex Ajax

Daniele Rugani, il centrale che ha indossato la maglia della Juventus per diverse stagioni, è al centro di un vivace intreccio di mercato tra Serie A e Premier League. Dopo un prestito all'Ajax, il suo futuro resta incerto, con club di alto livello pronti a contenderselo. Ma quali sono le opzioni più concrete? Scopriamo insieme tutte le novità su questa intrigante vicenda di calciomercato.

Rugani Juventus, il centrale è conteso tra Serie A e Premier League, ci pensano questi club: di seguito il punto sul futuro dell’ex Ajax. Tutte le novità. Tra i calciatori dell’attuale rosa della Juventus il cui futuro in bianconero è tutto tranne che certo c’è anche Daniele Rugani, rientrato alla base dopo il prestito annuale in Olanda all’ Ajax di Farioli. Come riporata Tuttosport sulle tracce del difensore ci sarebbero in particolare due club: il West Ham, che potrebbe offrire in cambio il cartellino di Aguerd per portarlo in Premier League, e il Sassuolo, che dopo aver centrato la promozione in Serie A punta a una salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juventus, il centrale è conteso tra Serie A e Premier League, ci pensano questi club: il punto sul futuro dell’ex Ajax

