Rüdiger denuncia un insulto razzista al Mondiale per Club | l’arbitro attiva per la prima volta il protocollo X | Come funziona

Durante il Mondiale per Club, l'arbitro Roman Abatti Abel ha attivato per la prima volta il nuovo protocollo anti-razzismo, un passo fondamentale nella lotta contro ogni forma di discriminazione nel calcio. Tony Rüdiger, visibilmente alterato, ha denunciato un insulto razzista rivolto a lui, evidenziando l'importanza di iniziative concrete per promuovere rispetto e uguaglianza negli stadi di tutto il mondo. Questo episodio segna un importante progresso nel contrasto alle discriminazioni sportive.

Tony Rüdiger si avvicina al direttore di gara visibilmente alterato. L’arbitro, il brasiliano Roman Abatti Abel, ascolta le sue rimostranze e poi in mondovisione incrocia le braccia a formare il segno X. Per la prima volta nella storia del calcio, al termine del match Real Madrid-Pachuca al Mondiale per Club, è stato attivato il nuovo protocollo anti razzismo. Al termine del match, vinto 3 a 1 dal Real, Tony Rüdiger ha denunciato un insulto razzista ricevuto dal difensore argentino del Pachuca, Gustavo Cabral. Il diretto interessato ha smentito: “Non c’è stato nulla di razzista. L’ho chiamato un codardo di m. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rüdiger denuncia un insulto razzista al Mondiale per Club: l’arbitro attiva per la prima volta il “protocollo X” | Come funziona

