Rubio ' Cina prema su Iran contro chiusura Stretto Hormuz'

Il segretario di Stato americano Marco Rubio lancia un appello alla Cina affinché eserciti pressione sull'Iran per evitare la chiusura dello Stretto di Hormuz, uno snodo strategico cruciale per il commercio mondiale del petrolio. In un momento di tensioni crescenti tra Washington e Teheran, le sorti della regione e dell'economia globale potrebbero dipendere dalla diplomazia cinese. La partita si gioca su un equilibrio delicato, che potrebbe cambiare gli scenari internazionali in modo decisivo.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato la Cina a sollecitare l' Iran a non chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi di Washington contro i siti nucleari di Teheran. "Incoraggio il governo cinese a contattarli in merito, perché dipendono fortemente dallo Stretto di Hormuz per il loro petrolio", ha detto Rubio, che è anche consigliere per la Sicurezza nazionale, parlando a Fox News dopo che il Parlamento iraniano ha approvato il blocco strategico dello Stretto attraverso cui transita oltre il 20% di petrolio e gas mondiale demandando la decisione finale al Consiglio supremo di sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rubio, 'Cina prema su Iran contro chiusura Stretto Hormuz'

In questa notizia si parla di: stretto - rubio - hormuz - cina

Stretto di Hormuz, transito via mare del 20% del petrolio e 30% del gnl mondiale, rischio prezzo barile fino a 170$, impatti su Ue, India, Cina e Giappone - Lo Stretto di Hormuz, snodo vitale per il commercio energetico mondiale, si sta avvicinando a un punto critico.

MEDIO ORIENTE | Rubio: 'La Cina prema sull'Iran contro la chiusura dello Stretto di Hormuz' #ANSA Vai su X

Petrolio visto a 130 dollari con l’escalation in Iran. Si teme lo stop allo Stretto di Hormuz Dal corridoio marittimo passa un quinto della fornitura globale di greggio e gas liquido. Teheran potrebbe decidere di bloccarlo dopo gli attacchi Usa Vai su Facebook

Rubio, 'Cina prema su Iran contro chiusura Stretto Hormuz'; Gli Stati Uniti chiedono alla Cina di convincere l'Iran a non chiudere lo Stretto di Hormuz — Rubio; Rubio, 'Cina prema su Iran contro chiusura Stretto Hormuz'.

Rubio, 'Cina prema su Iran contro chiusura Stretto Hormuz' - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha invitato la Cina a sollecitare l' Iran a non chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi di Washington contro i siti nucleari di Teheran. Lo riporta quotidiano.net

La chiusura dello stretto di Hormuz, sempre minacciata ma mai attuata - Più volte nella storia recente, dal 1976 in poi, l'Iran ne ha spesso minacciata la chiusura. Segnala msn.com