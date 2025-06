Rubarono 36mila durante una perquisizione tre poliziotti arrestati a Roma

Un episodio che scuote le forze dell’ordine romane: durante una perquisizione, tre agenti del Commissariato Salario Parioli sono stati arrestati agli arresti domiciliari con l’accusa di aver rubato circa 36mila euro da una cassaforte in un’abitazione. La notizia, confermata dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, mette in discussione la fiducia nelle istituzioni e solleva domande sulla trasparenza nella lotta alla criminalità. I fatti continuano ad emergere...

Durante una perquisizione in un’abitazione a Roma avrebbero rubato circa 36mila euro da una cassaforte, per questo tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari per rapina. A comunicare il provvedimento è il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, spiegando che le misure sono state eseguite dalla Squadra Mobile. Gli arrestati sono agenti del Commissariato Salario Parioli. Nel procedimento è coinvolto anche un cittadino albanese: i fatti risalgono al 27 marzo scorso. Agli agenti è contestata anche la perquisizione illegittima. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Rubarono 36mila durante una perquisizione”, tre poliziotti arrestati a Roma

