Rubano in casa a San Severino di Centola | Proprietario ferisce gravemente un ladro in una sparatoria

una drammatica sparatoria che ha lasciato tutti senza parole. In un attimo, la tranquillità di San Severino di Centola è stata squarciata da un episodio che mette in luce i limiti tra legittima difesa e tragedia. Come si evolverà questa vicenda? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di una notte che rimarrà impressa nella memoria del borgo.

Un dramma si è consumato nel tranquillo borgo di San Severino di Centola, quando la quiete della notatta è stata compromessa da un evento che ha avuto i tratti di una vera e propria scena cinematografica. Un audace furto in casa si è trasformato in un incubo per il ladro coinvolto. Il proprietario dell'abitazione, risvegliatosi, verso le 3, all'improvviso a causa del rumore sospetto, non ha esitato ad affrontare l'intruso armato, innescando così una sparatoria con.

