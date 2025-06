Ruba alcolici aggredisce gli addetti alla sicurezza e scappa | arrestato

Una notte di tensione al centro commerciale “Esselunga” di Via Emilia Ovest: un uomo di 30 anni, straniero, ha tentato di sottrarre alcolici, aggredendo gli addetti alla sicurezza nel tentativo di fuggire. La sua audace bravata è terminata con un arresto, portando alla luce l’importanza di vigilare e proteggere il nostro spazio pubblico. La vicenda evidenzia come la determinazione delle forze dell’ordine sia fondamentale per garantire sicurezza e ordine nella comunità.

Un uomo di 30 anni, straniero, è stato arrestato perché indiziato del reato di tentata rapina impropria. I fatti risalgono a domenica, 22 giugno quando in serata, una volante è intervenuta dopo la segnalazione di un furto presso il centro Commerciale “Esselunga” di Via Emilia Ovest. Giunto nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Ruba alcolici, aggredisce gli addetti alla sicurezza e scappa: arrestato

