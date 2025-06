Ruba 100 euro in un negozio e scappa tra la folla del centro commerciale | bloccata 65enne

Un normale pomeriggio di shopping si è trasformato in un episodio di tensione quando una donna di 65 anni è stata sorpresa a rubare cosmetici per circa 100 euro in un negozio di Como. La sua fuga tra la folla del centro commerciale è finita con una denuncia per furto aggravato. Un episodio che mette in discussione i limiti e le conseguenze di comportamenti impulsivi, ricordandoci l’importanza della legalità anche negli attimi di difficoltà.

È finita con una denuncia per furto aggravato la fuga di una donna sorpresa a rubare circa 100 euro di cosmetici in un negozio di articoli per la casa e la persona in via Morazzone, a Como. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17.30. Secondo quanto ricostruito dalla. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Ruba 100 euro in un negozio e scappa tra la folla del centro commerciale: bloccata 65enne

