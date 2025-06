Rotary Club Aversa Terra Normanna chiude l’anno con un convegno sulla geopolitica internazionale

Il Rotary Club Aversa Terra Normanna si prepara a chiudere un anno ricco di impegni con un evento imperdibile: il convegno “Europa e Mondo oggi: scenari geopolitici tra guerra e…”. Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 20, presso il gazebo della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù in via Luca Giordano, si affrontano le sfide globali che plasmano il nostro futuro. Un’occasione unica per riflettere e condividere idee.

Mercoledì 25 giugno 2025, alle ore 20, presso il gazebo della Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in via Luca Giordano a Parco Coppola (Aversa), si terrà l'evento conclusivo del Rotary Club Aversa Terra Normanna: il convegno "Europa e Mondo oggi: scenari geopolitici tra guerra e.

