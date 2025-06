Rossi | Mi sembra di essere tornato all’estate del 2013 Ora però ripartire in fretta

stagioni ha affrontato sfide incredibili, dimostrando una resilienza straordinaria. Ora, con la stessa determinazione di allora, Rossi si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, pronto a risollevare le sorti della Spal e a riportarla ai vertici del calcio italiano. La sua esperienza e passione sono la chiave per ripartire con slancio e ambizione.

Leonardo Rossi se la ricorda bene l’estate 2013, quando andò in vacanza da allenatore della Giacomense e come per magia si ritrovò sulla panchina della Spal. Sembra passata una vita, anche perché negli ultimi 12 anni il club biancazzurro ha letteralmente viaggiato sulle montagne russe. Toccando le vette più alte del calcio italiano, per poi precipitare rovinosamente nel campionato regionale di Eccellenza. Il tecnico ciociaro nelle ultime due stagioni ha lavorato in casa Spal, nel settore femminile che rappresenta una realtà legata al club di via Copparo ma comunque distinta, con una propria matricola e un’identità ben precisa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rossi: "Mi sembra di essere tornato all’estate del 2013. Ora però, ripartire in fretta"

In questa notizia si parla di: rossi - sembra - estate - essere

L’estate (sembra) essere arrivata e milioni di italiani sono in partenza, ma ecco fino a quando durerà - L'estate è finalmente approdata in Italia, portando con sé un'afa che fa già discutere. Il ponte del 2 giugno 2025 si preannuncia soleggiato, ma gli esperti avvertono: questa ondata di caldo è fuori norma.

Federmeccanica e Assistal continuano ad essere indisponibili a riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, con un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso verso i lavoratori. Dopo otto mesi dalla rottura della trattativa sembra essere rimasti Vai su Facebook

Rossi: Mi sembra di essere tornato all’estate del 2013. Ora però, ripartire in fretta; 12 idee eleganti, creative e originali tra le tendenze unghie dell'estate 2025; Serena Rossi protagonista al Villa Verde, tra musica e posti al sole.

Rossi: "Mi sembra di essere tornato all’estate del 2013. Ora però, ripartire in fretta" - Leonardo Rossi se la ricorda bene l’estate 2013, quando andò in vacanza da allenatore della Giacomense e come per magia si ritrovò sulla panchina della Spal. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

10 vini rossi da bere in estate - Quindi vi suggeriamo dieci vini che, per caratteristiche organolettiche e peculiarità aromatiche, si sposano benissimo con l ... Come scrive msn.com