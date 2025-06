Rosarno tensione dopo il match di Eccellenza | danneggiano il pullman avversario denunciati due tifosi

Una serata di passione e tensione a Rosarno si è trasformata in un episodio preoccupante con danni e denunce. Dopo il match di eccellenza tra Virtus Rosarno e US Gioiosa Jonica, due tifosi sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per aver danneggiato il pullman avversario. La scena mette in luce quanto la passione possa sfociare in comportamenti irresponsabili, ponendo l'accento sull'importanza del rispetto nello sport.

Due tifosi della Virtus Rosarno sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Tenenza di Rosarno. Sono ritenuti responsabili del danneggiamento aggravato del pullman della Us Gioiosa Jonica 1960, avvenuto lo scorso 4 aprile, al termine della partita disputata allo stadio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Rosarno, tensione dopo il match di Eccellenza: danneggiano il pullman avversario, denunciati due tifosi

