Romina Power prende le distanze da Al Bano

Romina Power sceglie di prendere le distanze da Al Bano, che si è esibito a San Pietroburgo nonostante le tensioni internazionali. La cantante ha espresso il suo disappunto, sottolineando che “Non è il momento di cantare Felicità”, evidenziando la delicata situazione politica e le sue convinzioni personali. Una scelta che ha suscitato scalpore tra fan e media, lasciando aperta una discussione sulle responsabilità artistiche in tempi di crisi.

Al Bano è andato in Russia per fare un concerto a San Pietroburgo, cosa che a Romina Power non è piaciuta affatto: "Non è il momento di cantare Felicità". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Romina Power prende le distanze da Al Bano

