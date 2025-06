Romina Power prende le distanze da Al Bano | la replica dell’artista

Il mondo dello spettacolo è ancora una volta al centro di tensioni e divergenze tra due grandi artisti italiani. Recentemente, Romina Power ha deciso di prendere le distanze da Al Bano, scatenando un vivace scontro pubblico. La questione, che riguarda il loro tour e le scelte artistiche, accende i riflettori su un rapporto complicato e ricco di passato. Scopriamone di più.

Al Bano è andato in Russia per fare un concerto a San Pietroburgo, cosa che a Romina Power non è piaciuta affatto: "Non è il momento di cantare Felicità". Ma l'artista non ci sta: "I russi avevano bisogno della vitamina F". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Romina Power prende le distanze da Al Bano: la replica dell’artista

In questa notizia si parla di: romina - power - bano - artista

Romina power si dissocia da al bano: il gesto che l’ha fatta infuriare - Romina Power si dissocia pubblicamente da Al Bano Carrisi dopo un concerto controverso, alimentando le voci di una crescente distanza tra i due artisti.

(? Renato Franco) «Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità». Poche righe in una storia su Instagram, Romina Power prende così l Vai su Facebook

Al Bano sbotta: “Non farò tour con Romina Power. Fake news che danno fastidio non solo a me, ma a chi…; Auguri Al Bano, eccolo cantare in coppia con Romina Power a Popcorn 1981; Romina Power ad Al Bano - 4 di 20, chi è l'artista? Età, i figli, la scomparsa di Ylenia, la separazione da Al.

Romina Power attacca Al Bano: «Ha cantato "Felicità" in Russia, mi dissocio». La risposta: «Una coltellata dalla madre dei miei figli» - Il motivo della lite è il viaggio del cantante in Russia, per un concerto a ... Come scrive msn.com

Al Bano, la stoccata di Romina: «Ha cantato Felicità in Russia, mi dissocio». Lui: una coltellata dalla mamma dei miei figli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com