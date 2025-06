Romina Power Contro Albano | Ecco Perchè Ha Preso Le Distanze Da Lui!

Romina Power e Al Bano, un duo leggendario della musica italiana, sono tornati al centro del gossip. Dopo una scelta controversa, i rapporti tra i due si sono raffreddati, alimentando polemiche e discussioni tra i fan. Romina ha deciso di rompere il silenzio, chiarendo le motivazioni che l’hanno spinta a prendere le distanze dall’ex marito e collega. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato e come questa rottura abbia influito sulla loro storia e carriera.

Romina Power e Al Bano di nuovo al centro dell'attenzione: dopo una scelta discussa, tra i due volano scintille e si accende il dibattito. Un'esibizione accesa, un palco internazionale e una spaccatura che si fa sentire anche a distanza. Romina Power ha deciso di rompere il silenzio e chiarire pubblicamente la sua posizione in merito alla partecipazione del suo storico partner artistico e ex marito, Al Bano, a un evento tenutosi recentemente in Russia. Il cantante pugliese si è esibito a San Pietroburgo, durante un importante Forum Economico Internazionale, portando sul palco alcuni dei brani piĂą iconici del suo repertorio, tra cui l'intramontabile FelicitĂ .

