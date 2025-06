Romina Power al veleno contro Al Bano | Mi dissocio da ‘Felicità’ cantata in Russia La reazione di lui

Le tensioni tra Romina Power e Al Bano Carrisi esplodono in pubblico, scuotendo i fan dell’iconica coppia italiana. Dopo anni di affetto e concerti condivisi, ora si fronteggiano con dure critiche e accuse su social e palco internazionale. La recente uscita di Romina, che si dissocia dall’evento russo di Al Bano, ha suscitato scalpore, lasciando prevedere un nuovo capitolo di polemiche tra due leggende della musica leggera. Come evolverà questa storia?

Avevano continuato a volersi bene e qualche volta hanno pure cantato insieme l’ex coppia d’oro della canzone leggera italiana. Invece ora, fra Al Bano Carrisi e Romina Power volano gli stracci e lei non ha perso l’occasione di criticare lo show russo del cantante. ''Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Romina Power al veleno contro Al Bano: “Mi dissocio da ‘Felicità’ cantata in Russia”. La reazione di lui

