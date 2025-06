Romina contro Al Bano | così lo fulmina sul concerto in Russia

Il mondo dello spettacolo si infiamma: Romina Power si schiera contro Al Bano, criticando duramente la sua decisione di esibirsi in Russia. La diva americana non ha nascosto il suo disappunto, sollevando un acceso dibattito sulla posizione dei grandi nomi della musica internazionale in tempi di tensione globale. Tra passione e dissenso, il confronto tra i due ex partner si fa sempre più acceso, alimentando discussioni che catturano l’attenzione di tutti.

Romina Power ha deciso di prendere le distanze da Al Bano, suo ex marito e storico partner artistico, criticando la sua decisione di esibirsi in Russia, una scelta che ha sollevato numerose polemiche attorno al cantante di Cellino San Marco.

Al Bano Carrisi canta “Felicità” in Russia, Romina Power si dissocia - Il talento di Al Bano Carrisi ancora conquista il pubblico internazionale, ma l’ultima performance in Russia ha acceso polemiche: la cantante si dissocia dalla sua interpretazione di “Felicità”.

