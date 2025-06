Romano | Bonny? Offerta migliorativa in arrivo! Poi su Hojlund

Fabrizio Romano svela che l'Inter è pronta a sorprendere con un'offerta migliorativa per Bonny, il giovane attaccante del Parma, già nel mirino nerazzurro. Ma le sorprese non finiscono qui: si lavora anche su Hojlund, con obiettivi chiari e strategie di mercato ben delineate. La trattativa si infiamma, e il futuro dell'attacco nerazzurro potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Restate sintonizzati, perché il calciomercato interista si sta accendendo più che mai!

Romano parla dell’Inter e degli obiettivi di mercato in attacco, ossia: Bonny e Hojlund. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di mercato. Il francese del Parma si avvicina a Milano. OFFERTA MIGLIORATIVA IN ARRIVO – In casa Inter si lavora al calciomercato. Bonny rimane l’obiettivo prioritario per l’attacco. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul proprio canale YouTube: « È pronta a nuova contatti per chiudere un colpo in attacco è l’Inter, che sta preparando un’offerta migliorativa per Yann-Ange Bonny. Siamo arrivati a questa settimana in cui ci saranno nuovi contatti, l’Inter può migliorare la parte fissa. 🔗 Leggi su Inter-news.it