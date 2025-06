Romano annuncia | Lo United spara alto per Hojlund ora l’Inter cambia piano Vi spiego il mancato affondo

Fabrizio Romano svela i dettagli dell’affare Hojlund: l’Inter, pur seguendo con attenzione il giovane talento, non ha ancora fatto l’offerta decisiva al Manchester United. Le alte richieste e le strategie di mercato stanno facendo cambiare i piani dei nerazzurri, che ora valutano nuove mosse. La trattativa si fa intrigante e il futuro di Hojlund nell’Inter potrebbe riservare ancora sorprese. Vi spiegherò cosa sta succedendo.

Le parole di Fabrizio Romano, noto giornalista, sulle mosse di calciomercato dell'Inter con l'interesse nei confronti di Rasmus Hojlund. Parlando sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sull'interesse dell' Inter per Rasmus Hojlund, confermando che i contatti con il Manchester United e con l'entourage del giocatore proseguono. Tuttavia, i nerazzurri non hanno ancora affondato il colpo a causa delle alte richieste economiche. L'Inter, secondo Romano, sta agendo con prudenza, valutando attentamente anche l'operazione Bonny e monitorando i progressi di Pio Esposito, rientrato con entusiasmo al Mondiale per Club.

