Romanengo, un punto di incontro tra passato e futuro.

Passione per l’eccellenza e rispetto per le tradizioni, Violante Avogadro di Vigliano incarna il perfetto ponte tra passato e futuro. Alla guida della storica confetteria Pietro Romanengo fu Stefano, fondata nel 1780 a Genova, porta un approccio innovativo senza perdere di vista il valore del tempo e delle cose autentiche. Con una carriera ricca di ruoli strategici in marchi prestigiosi, il suo talento promette di rinvigorire questa icona italiana, preservando la sua essenza e proiettandola nel domani.

IL VALORE del tempo e delle cose buone. E' questa la firma di Violante Avogadro di Vigliano, oggi numero uno, come amministratrice delegata della più antica confetteria d'Italia, Pietro Romanengo fu Stefano, fondata a Genova nel 1780. Violante Avogadro arriva alla guida di Romanengo da Illy Caffè, dopo aver ricoperto ruoli di leadership strategica in aziende come Gucci, Ralph Lauren Home, Montblanc e Roger Vivier. Manager con una profonda sensibilità per l'identità dei brand, porta in Romanengo una visione imprenditoriale ampia e inclusiva, unita a una passione per l'artigianalità, l'innovazione e la sostenibilità.

