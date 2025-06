Roma viene truffata ma è invalida | gli agenti la raggiungono a casa per la denuncia

Roma si conferma capitale di solidarietà e impegno: quando la cittadinanza vulnerabile si trova in difficoltà, le forze dell’ordine rispondono con tempestività e umanità. Gianpaola, donna di 65 anni con grave disabilità, ha scritto al Questore, ringraziando il VI Distretto Casilino per aver ascoltato il suo appello e averle inviato gli agenti a casa. Un gesto che dimostra come la vicinanza alle persone fragili possa fare davvero la differenza.

“Desidero ringraziare il VI Distretto Casilino per aver ascoltato, e non solamente sentito, l’appello di una cittadina diversamente abile, risolvendo tempestivamente e concretamente la mia difficoltà a recarmi personalmente presso i Vostri Uffici” Con queste parole, Gianpaola, una donna di sessantacinque anni affetta da grave disabilità, ha espresso, in una lettera indirizzata al Questore di Roma, parole di profonda riconoscenza e gratitudine per Federico e Benedetto, i due poliziotti in servizio presso il Distretto Casilino che l’hanno assistita e rassicurata in un momento di difficoltà. La donna, infatti, nei giorni precedenti, monitorando il suo estratto conto, si era accorta di alcuni movimenti sospetti con strani addebiti sulla propria carta di credito prepagata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

