Roma un nuovo mantra | è ora di dare tempo e serenità

Roma, un nuovo mantra: 232 ore di dare tempo e serenità. Manca meno di un mese all'inizio della stagione giallorossa, con il ritiro al centro sportivo “Fulvio Bernardini” che segna il rilancio. La sfida è alle porte: l’esordio in Serie A contro il Bologna. Ricordiamoci che, come insegna la storia, concedere pazienza e tranquillità a Gasperini può fare la differenza, perché solo così si costruiscono grandi successi.

Manca ormai meno di un mese all’inizio della nuova stagione dei giallorossi. Il 13 luglio, giocatori e staff tecnico si ritroveranno al centro sportivo “Fulvio Bernardini” per dare il via alla preparazione in vista del prossimo campionato. La Roma esordirà in Serie A il 23 agosto contro il Bologna e, se la storia ha qualcosa da insegnarci, i tifosi dovrebbero tenere bene a mente un concetto fondamentale: diamo tempo e serenità a Gasperini. La speranza dei tifosi. I nove anni di Gasperini all’Atalanta hanno consacrato il tecnico di Grugliasco come uno dei migliori allenatori della Serie A. Arrivato nel 2016 alla corte dei Percassi, è riuscito a portare i bergamaschi fino al terzo posto in campionato – traguardo mai raggiunto prima dalla Dea – offrendo spettacolo in Italia e in Europa, fino a conquistare il trofeo tanto ambito: l’Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it