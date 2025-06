Roma tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione

Una tragica vicenda scuote le forze dell'ordine romane: tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli sono stati arrestati per rapina durante una perquisizione, portando via circa 36 mila euro dalla cassaforte di un'abitazione. L'episodio, avvenuto il 27 marzo scorso, solleva gravi interrogativi sulla integrità di chi dovrebbe tutelare la legalità. Una svolta che mette in discussione fiducia e giustizia nella capitale.

Roma, 23 giugno 2025 - Tre poliziotti sono stati arrestati perch√© accusati di rapina durane una perquisizione in un'abitazione a Roma. Dalla cassaforte della casa sono spariti circa 36 mila euro, ¬†ha reso noto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, spiegando che le misure sono state eseguite. I tre agenti fanno parte del Commissariato Salario Parioli, assieme a loro in manette anche un cittadino albanese. I fatti risalgono al 27 marzo scorso e agli agenti √® contestata anche la perquisizione illegittima. L'appartamento perquisito si trovava in via Carmelo Maestrini, nella zona di Mostacciano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione

In questa notizia si parla di: roma - poliziotti - arrestati - rapina

Roma, i poliziotti svuotano la cassaforte durante la perquisizione: arrestati - Una scena scioccante scuote Roma: durante una perquisizione, poliziotti del Commissariato Salario Parioli si trasformano in ladri, svuotando una cassaforte con 36mila euro.

Roma. Lavoravano targhe falsificate per ripulire le auto rubate. Professionisti nell'arte del riciclaggio delle quattroruote arrestati dalla #poliziadistato #questuradiroma #essercisempre Clicca sul link per leggere la notizia completa https://questure.poliziadist Vai su Facebook

Rapina durante una perquisizione, arrestati tre poliziotti a Roma: hanno rubato 36mila da una cassaforte; ‚ÄúRubarono 36mila durante una perquisizione‚ÄĚ, tre poliziotti arrestati a Roma; Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione.

Rapina durante perquisizione, arrestati tre poliziotti a Roma: hanno rubato 36mila da una cassaforte - Durante una perquisizione in un'abitazione a Roma hanno rubato circa 36 mila euro da una cassaforte, per questo tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari per rapina. Da msn.com

Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante una perquisizione - Il procuratore Lo Voi: ‚ÄúSi è giunti in breve tempo alla identificazione di ... Riporta quotidiano.net