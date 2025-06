Roma tre poliziotti arrestati per rapina durante perquisizione

In un caso che scuote le forze dell'ordine romane, tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di aver sottratto circa 36.000 euro durante una perquisizione. Un episodio che mette in dubbio l'integrità di chi dovrebbe proteggere la legge, mentre si indaga anche sulla legittimità delle operazioni condotte. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e i valori della giustizia. Nel procedimento sarebbe coinvolta...

Hanno rubato circa 36mila euro da una cassaforte durante una perquisizione a Roma: √® questa l'accusa a carico di tre poliziotti finiti agli arresti domiciliari per rapina. Lo ha reso noto il procuratore di Roma Francesco Lo Voi spiegando che le misure sono state eseguite dalla squadra mobile di Roma e che ai tre agenti del Commissariato Salario Parioli √® stata contestata anche la perquisizione illegittima. Nel procedimento sarebbe coinvolta anche un'altra persona. I fatti risalgono al 27 marzo scorso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Roma, tre poliziotti arrestati per rapina durante perquisizione

