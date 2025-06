Roma tre poliziotti arrestati per aver rubato 36 mila euro durante falsa perquisizione

Un episodio che scuote le forze dell’ordine di Roma: tre poliziotti sono stati arrestati per aver sottratto 36 mila euro durante una falsa perquisizione, a dimostrazione di quanto possa essere sottile il confine tra dovere e abuso di potere. L’indagine, iniziata lo scorso 27 marzo, culmina oggi con un provvedimento ufficiale. Un caso che mette in discussione l’integrità delle istituzioni e richiede una riflessione profonda sulla trasparenza e la responsabilità nel servizio pubblico.

