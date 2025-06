Roma servono 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno | può partire anche Ndicka

Roma si prepara a un'estate di grandi novità: con l'obiettivo di ottenere 10 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, la società lavora per rinforzare la rosa e pianificare il futuro. Tra i nomi caldi, spicca Ndicka, pronto a partire o a rinnovare il suo impegno con i giallorossi. Il nuovo direttore sportivo Frederic Massara ha svelato strategie e ambizioni della Roma, lasciando intendere che questa stagione sarà decisiva per il rilancio del club.

Roma, ecco il primo compito di Massara: fare plusvalenze entro il 30 giugno: servono 10 milioni - Roma si prepara a una sfida importante: il primo compito di Massara, nuovo ds giallorosso, è chiaro e urgente.

La Roma ha bisogno di fare plusvalenze entro il 30 giugno e, dopo i possibili addii di Shomurodov e Paredes, il sacrificato potrebbe essere Evan Ndicka. Il difensore ivoriano, arrivato a parametro zero, è valutato circa 40 milioni e fa gola a due big di Pre Vai su Facebook

Frederic Massara accetta la sfida e torna a Trigoria, nel centro sportivo che lo ha visto crescere e diventare un vero direttore sportivo.