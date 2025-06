Roma rubano 36mila euro durante perquisizione in casa | arrestati tre poliziotti

Una drammatica svolta scuote le forze dell’ordine romane: durante una semplice perquisizione, tre poliziotti hanno sottratto quasi 36mila euro dalla cassaforte di una casa nel quartiere Salario Parioli. Un episodio che mette in discussione l’integrità di chi dovrebbe tutelare la legge, portando all’arresto degli agenti e sollevando nuove ombre sulla fiducia pubblica nelle istituzioni. La vicenda continua a svilupparsi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

(Adnkronos) – Durante una perquisizione in casa a Roma, tre poliziotti hanno rubato quasi 36mila euro dalla cassaforte in camera da letto. Tre agenti del commissariato Salario Parioli sono finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e perquisizione illegittima, al termine delle indagini della procura di Roma condotte dalla Squadra mobile. Lo rende noto . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: roma - durante - perquisizione - casa

Poliziotti rapinano una casa durante una perquisizione: arrestati. Portati via 36mila euro dalla cassaforte - In un'incredibile svolta delle indagini, tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli di Roma sono stati arrestati per aver scatenato un furto durante una perquisizione.

L’uomo è stato fermato dalla squadra mobile in zona Fornaci: gli stupefacenti e l’arma trovati in casa durante la perquisizione Vai su Facebook

Roma, rubano 36mila euro durante perquisizione in casa: arrestati tre poliziotti; Rapinarono 36mila euro durante una perquisizione, arrestati tre poliziotti; Rapina durante una perquisizione, arrestati tre poliziotti a Roma: hanno rubato 36mila da una cassaforte.

Roma, rubano 36mila euro durante perquisizione in casa: arrestati tre poliziotti - Durante una perquisizione in casa a Roma, tre poliziotti hanno rubato quasi 36mila euro dalla cassaforte in camera da letto. Secondo msn.com

Poliziotti rapinano una casa durante una perquisizione: arrestati. Portati via 36mila euro dalla cassaforte - Tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli (Roma) sono finiti agli arresti domiciliari per aver rapinato una casa durante una perquisizione. Si legge su corriereadriatico.it