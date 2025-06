Roma quattro titolari per ripartire | Gasperini chiede rinforzi in tutti i reparti

Roma quattro titolari per ripartire: Gasperini chiede rinforzi in tutti i reparti. La Roma sta cambiando pelle, senza rinunciare all’ambizione di tornare ai vertici. Dan Friedkin ha già investito un miliardo e punta a realizzare lo stadio di proprietà a Pietralata, ma i limiti UEFA frenano i colpi di scena. Ranieri non nasconde le difficoltà: “Vivremo due sessioni di mercato di sofferenza”. Questo significa che la Roma si muoverà con intelligenza e pazienza, puntando a rinforzi mirati per una nuova rincorsa.

La Roma sta cambiando pelle, senza rinunciare all’ambizione. Dan Friedkin ha già investito un miliardo nella società e ha messo da parte altri fondi per realizzare finalmente lo stadio di proprietà nel quartiere Pietralata, ma i vincoli imposti dai regolamenti UEFA non permettono colpi di testa. È stato lo stesso Ranieri a chiarirlo senza giri di parole: “ Vivremo due sessioni di mercato di sofferenza ”. Questo significa che la Roma si muoverà con cautela, ma anche con precisione chirurgica. 4 colpi per Gasperini. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel corso delle prime riunioni operative, Gasperini ha delineato i punti fermi della squadra che verrà e ha individuato quattro innesti considerati indispensabili, giocatori già pronti a prendere in mano un posto da titolare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, quattro titolari per ripartire: Gasperini chiede rinforzi in tutti i reparti

