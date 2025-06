Roma poliziotti rubano quasi 36 mila euro durante una perquisizione in un’abitazione a Mostacciano | Arrestati

Una scena che scuote l'intera Roma: durante una perquisizione a Mostacciano, tre poliziotti hanno prelevato quasi 36 mila euro da un’abitazione. La scoperta ha portato all’arresto e ai domiciliari degli agenti coinvolti, sollevando dubbi sulla trasparenza delle forze dell’ordine e sulla sicurezza dei cittadini. Un episodio che mette in discussione il rispetto delle regole e la fiducia nelle istituzioni. La vicenda si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla legalità e sulla tutela della comunità.

Durante una perquisizione tre poliziotti hanno prelevato quasi 36 mila euro da una abitazione sita in zona Mostacciano. Gli agenti sono ora ai domiciliari. Roma, poliziotti rubano quasi 36 mila euro durante una perquisizione. Foto da Ilsussidiario.net Tre poliziotti del commissariato Salario Parioli hanno prelevato quasi 36 mila euro durante una perquisizione da una cassaforte posta nella camera da letto dell’abitazione. Gli agenti sono ora agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e perquisizione illegittima. A rendere nota la notizia è il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Nell’azione, coinvolto anche un cittadino albanese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Roma, poliziotti rubano quasi 36 mila euro durante una perquisizione in un’abitazione a Mostacciano: Arrestati

