Roma oltre 1 tonnellata di droga dalla Spagna e dal Marocco | sgominata banda di narcos

Roma scossa dall’operazione antimafia: oltre 1 tonnellata di droga intercettata tra Spagna e Marocco, con la banda di narcotrafficanti sgominata. Le forze dell’ordine hanno smantellato un’organizzazione criminale coinvolta nel traffico illecito di sostanze stupefacenti, arrestando 16 persone. Un colpo duro al narcotraffico internazionale, che dimostra ancora una volta come le autorità siano in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta contro le organizzazioni criminali non si ferma qui.

Roma, 23 giugno 2025 – Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 16 persone (di cui 13 in carcere e 3 agli arresti domiciliari) per le ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e, tra le altre, di detenzione illecita di armi, rapina, ricettazione e riciclaggio. Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, costituisce l’epilogo delle indagini coordinate dalla D. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - oltre - tonnellata - droga

A Roma la droga si paga con il pos - A Roma, la droga si acquista anche con il POS. Un 26enne romeno è stato arrestato dalla polizia mentre si preparava a vendere sostanze stupefacenti, dotato di un terminale per pagamenti elettronici.

trafficodidroga - Search Vai su X

Blitz a Roma, una tonnellata e mezzo di droga da Spagna e Marocco: 16 arresti, tra loro anche due poliziotti; Parioli, sequestro record di hashish: oltre 1,3 tonnellate destinate alla movida di Roma Nord; Operazione della polizia a Roma, sequestrata oltre una tonnellata di hashish. Arrestati due uomini.

Droga a Roma dal Marocco, smantellata rete di narcos: sedici arresti, tra loro anche poliziotti - Sedici persone sono state arrestate questa mattina dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma con l'accusa di far parte di un gruppo di narcotrafficanti ... Da fanpage.it

Associazione finalizzata al traffico di droga, 16 arresti - Direzione Distrettuale Antimafia, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misura cautelare person ... Scrive latinaoggi.eu