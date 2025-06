Roma N’Dicka offerto al Real Madrid | la risposta dei Blancos

Roma e Real Madrid sono ai ferri corti: con la scadenza del 30 giugno alle porte, Frederic Massara si trova a dover prendere decisioni cruciali. La priorità ? rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario attraverso una cessione strategica, dopo aver già incassato dai riscatti di Le Fée e Dahl. La partita è aperta, e il futuro della Roma dipende dalle mosse dell’ultimo minuto. La domanda ora è: chi lascerà il club?

La scadenza incombe e Frederic Massara lo sa bene. Il nuovo direttore sportivo della Roma ha avuto pochissimo tempo per ambientarsi, ma la priorità è giĂ urgente: rispettare i vincoli imposti dal Fair Play Finanziario, centrando una cessione entro il 30 giugno. Non basta quanto incassato dai riscatti di Le FĂ©e e Dahl, finiti rispettivamente al Sunderland e al Benfica. E nemmeno la trattativa per Angelino, che sembrava destinato all’Al Hilal per una cifra significativa, è andata a buon fine. Così, il dirigente giallorosso è stato costretto a rivedere i piani. A Trigoria hanno capito che senza l’uscita dell’esterno spagnolo, servirĂ un’operazione piĂą pesante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it