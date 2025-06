Roma l’Al Hilal preme per Theo Hernandez | Angelino verso la permanenza?

Roma, tra ambizioni e sfide di mercato, si prepara a una settimana cruciale per rafforzare la rosa e mantenere il passo con le concorrenti. Con Frederic Massara al lavoro tra trattative e conferme, i tifosi sperano in colpi di spessore che possano fare la differenza sia in Serie A che in Europa. L’obiettivo è chiaro: costruire un team competitivo e pronto a lottare su più fronti. La prossima mossa potrebbe determinare il futuro dei giallorossi.

Si apre un'altra settimana delicata per la Roma, chiamata a compiere passi concreti in quest'estate. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad un calciomercato estremamente importante, per costruire una rosa in grado di competere sia in Italia che in Europa. Il neo direttore sportivo Frederic Massara starebbe sedendo a più tavoli, con l'idea di mettere a referto acquisti di spessore e confermare i punti fermi dell'organico. Uno di questi è senza ombra di dubbio Angelino, reduce da un'annata di alto profilo sotto la gestione di Claudio Ranieri. Lo spagnolo si è messo in mostra specialmente in fase offensiva, lì dove ha inciso grazie al suo mancino.

