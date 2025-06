Roma incendio in un capannone occupato | trovate bombole di GPL a rischio esplosione

Un incendio boschivo a Roma ha scatenato il panico nella zona di Romanina, dove le fiamme hanno minacciato un capannone abbandonato occupato da senzatetto. Le operazioni di spegnimento si sono complicate quando sono state trovate bombole di GPL a rischio esplosione, creando un pericolo ancora più grave. La sicurezza dei residenti e degli operai è la priorità : ecco cosa sta succedendo in questa drammatica emergenza.

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, in via Maso Finiguerra, nella zona di Romanina, dove un incendio è divampato all’interno di un capannone abbandonato, da tempo occupato abusivamente da circa 20 persone senza fissa dimora. L’allarme è scattato intorno alle 17:20. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma, incendio in un capannone occupato: trovate bombole di GPL a rischio esplosione

In questa notizia si parla di: incendio - capannone - occupato - roma

VIDEO | Incendio nella notte a Larderia, in fiamme un capannone industriale - Nella notte, un vasto incendio ha coinvolto un capannone industriale a Larderia Inferiore, in contrada Casicelle.

Roma, incendio in un capannone occupato: trovate bombole di GPL a rischio esplosione; Roma, brucia il capannone occupato a Tor Cervara, in fiamme anche cumuli di spazzatura; Roma, incendio in capannone occupato a Tor Cervara: evacuate 50 persone.

Roma, incendio in capannone occupato a Tor Cervara: evacuate 50 persone - Il capannone, di circa 6mila mq, è in parte occupato, pieno di materiali di risulta. Come scrive msn.com

Roma, incendio in un capannone occupato da alcune famiglie. Evacuate una cinquantina di persone - Le immagini dell'incendio del capannone occupato da alcune famiglie a Tor Cervara. Segnala msn.com