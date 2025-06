Roma i poliziotti svuotano la cassaforte durante la perquisizione | arrestati

Una scena scioccante scuote Roma: durante una perquisizione, poliziotti del Commissariato Salario Parioli si trasformano in ladri, svuotando una cassaforte con 36mila euro. La vicenda, avvenuta in via Carmelo Maestrini nel quartiere di Mostacciano, ha portato all’arresto degli agenti coinvolti, sollevando serie questionsi sul rispetto delle regole e la fiducia nelle forze dell’ordine. Una vicenda che farà discutere a lungo sulla linea sottile tra dovere e corruzione.

La rapina è avvenuta all'interno di un appartamento in via Carmelo Maestrini, nella zona di Mostacciano. Gli arrestati sono agenti del Commissariato Salario Parioli. Hanno prelevato dalla cassaforte 36mila euro.

Poliziotti rapinano una casa durante una perquisizione: arrestati. Portati via 36mila euro dalla cassaforte - In un'incredibile svolta delle indagini, tre poliziotti del Commissariato Salario Parioli di Roma sono stati arrestati per aver scatenato un furto durante una perquisizione.

Rapina durante perquisizione, arrestati tre poliziotti; Si calano dal tetto di un supermercato per scassinare la cassaforte, ladri sorpresi e arrestati dalla polizia; El niño pijo arrestato a Fiumicino. Fine della corsa per il re delle casseforti.

Rapina durante perquisizione, arrestati tre poliziotti a Roma: hanno rubato 36mila da una cassaforte - Durante una perquisizione in un'abitazione a Roma hanno rubato circa 36 mila euro da una cassaforte, per questo tre poliziotti sono finiti agli arresti domiciliari per rapina.

