Roma Graziani | Scamacca attaccante ideale per Gasperini

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, analizza il nuovo corso giallorosso con Gasperini in panchina e individua Scamacca come l’attaccante ideale per il modulo dell’allenatore. La sua potenza e dinamicità sembrano perfette per valorizzare il sistema di gioco, anche se qualche dubbio sulla condizione fisica permane. Con queste premesse, il futuro offensivo della Roma potrebbe dipendere proprio dal recupero di Scamacca, che si candida a diventare il volto del nuovo ciclo giallorosso.

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, parlando del nuovo corso dei giallorossi con Gasperini in panchina e del possibile nome per guidare l’attacco: “ Scamacca uomo giusto per Gasperini? Senza dubbio. Dal punto di vista fisico potrebbe esserci qualche punto interrogativo perché viene da un infortunio importante, però le caratteristiche sono quelle giuste. Anche Esposito dell’Empoli e Lucca possono andare bene. Però non so se siano pronti per prendersi la responsabilità dell’attacco di una squadra come quella giallorossa “. Su Dovbyk: “ Per quello che ha fatto vedere lo scorso anno non credo che sia il centravanti adatto al gioco di Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Graziani: “Scamacca attaccante ideale per Gasperini”

