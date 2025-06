Roma finalmente si apre alle mostre sulla moda, riaccendendo i riflettori sulla capitale come centro nevralgico del glamour e dell’innovazione. Dopo anni di ostacoli burocratici e di mancanza di supporto, la giunta Gualtieri, con il suo motto “Vivi Roma Sempre”, si impegna a riportare i grandi marchi internazionali e i prestigiosi eventi di moda nel cuore della città eterna. Una rinascita che promette di trasformare Roma in una vera capitale dello stile e della creatività.

Far tornare a Roma i grandi marchi della moda che da almeno un decennio erano assenti e alcuni addirittura non avevan o mai sfilato nella capitale, scelta questa dovuta alla burocrazia e alla mancanza di professionalità delle nostre precedenti amministrazioni, è la nuova sfida della giunta Gualtieri che con il motto " Viv i Roma S empre " sta scardinan do tutti gli ostacoli che ha nno bloccato non solo la moda ma anche i grandi eventi, i concerti, e la cultura r imasti, per lungo tempo, di esclusiva pertinenza della città di Milano. Credit: Fabio Milani Del resto, Domenico Dolce, intervistato durante i tre giorni de ll'interessante iniziativa organizzata d a l comune di Roma dal nome " Forma ", aperta a tutte le Accademie del settore e che si è tenuta a marzo alla Nuvola di Fuksas all'Eur, ha ribadito le motivazioni per le quali il suo marchio non è mai s t ato presente nella capitale con le sfilate di alta moda e testimoniando anche il suo punto di vista sulla moda, sull'artigianato, sul made in Italy e sull'arte, tutte cose queste che vanno fatte con passione e con totale dedizione.