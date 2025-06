Roma feels gud! Massara sfida la concorrenza, il Genoa fissa il prezzo, e la finestra di calciomercato si avvicina sempre di più. La Roma punta a costruire una rosa di spessore per tornare in Champions League, affidandosi all’esperienza di Gian Piero Gasperini. Ma il tecnico di Grugliasco avrebbe bisogno di...

La finestra di calciomercato si avvicina sempre di più e la Roma vuole costruire una rosa di spessore. I giallorossi sono attesi da una stagione estremamente delicata, in cui l’obiettivo sarà tornare in Champions League. Per raggiungere tale traguardo, la dirigenza si è affidata ad un Gian Piero Gasperini che ha dato prova di essere un vero e proprio maestro durante l’esperienza all’Atalanta. Il coach di Grugliasco, però, avrebbe bisogno di rinforzi all’altezza, per poter fare la voce grossa fra campionato ed Europa League. Il focus del direttore sportivo Frederic Massara andrebbe al reparto offensivo, lì dove non basterebbe aggiungere un nuovo numero 9. 🔗 Leggi su Sololaroma.it