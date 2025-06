Roma e Adidas pronte le nuove maglie | ecco le date d’uscita

Roma e adidas si preparano a sorprendere i tifosi con le nuove maglie, pronte a svelare le date d'uscita che accenderanno l'estate capitolina. Dopo una stagione intensa e ricca di sfide, l’attesa cresce: il debutto ufficiale delle divise sarà il momento clou per tutti gli appassionati, pronti a vivere un nuovo capitolo di passione giallorossa. Ma quando arriverà il grande reveal? Scopriamolo insieme!

SarĂ un’estate lunga e faticosa per la Roma, che dopo aver dettato una via ben precisa dietro le quinte, con il trio Gasperini-Massara-Ranieri ha dirigere le operazioni, deve ora costruire una squadra adeguata. Il tutto entrerĂ nel vivo a luglio dopo le necessarie cessioni, benchĂ© qualche idea cominci giĂ a circolare ( Krstovic ancora vivo ), ma nel frattempo manca sempre meno a quello che è uno dei momento piĂą attesi dai tifosi: quello della presentazione della nuove maglie per la stagione 202526, che vedrĂ rinnovata la collaborazione dei giallorossi con Adidas. Nessun altro sponsor dovrebbe essere presente, vista l’imminente scadenza dell’accordo con Riyadh Season, e gli occhi sono chiaramente puntati su una prima maglia sempre iconica e importante per il popolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma e Adidas, pronte le nuove maglie: ecco le date d’uscita

