Roma Dorgu si allena con la maglia giallorossa | lo scatto è virale FOTO

Roma Dorgu si allena con la maglia giallorossa, catturando l’attenzione con uno scatto virale che sta facendo il giro del web. Mentre il calciomercato infiamma le discussioni, le squadre sono già al lavoro per la nuova stagione, pronti a riscrivere i propri destini. Tra queste, il Manchester United cerca di tornare protagonista dopo un'annata difficile, decisa a ripartire con forza e determinazione.

Il calciomercato sta prendendo la scena ma, al tempo stesso, le squadre si preparano in vista della prossima stagione. I club da ogni angolo del mondo desiderano presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza della prossima annata, fitta di impegni. Tra questi il Manchester United, reduce da un anno complicato sotto ogni punto di vista. I Red Devils hanno deluso le aspettative in campionato ed hanno perso la finale di Europa League contro il Tottenham. Senza le coppe, l’obiettivo di Ruben Amorim sarà quello di riportare i suoi ragazzi nelle parti alte della classifica. Il portoghese si affiderà anche a Patrick Dorgu. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dorgu si allena con la maglia giallorossa: lo scatto è virale FOTO

