Roma crolla struttura in legno al Flaminio

Una mattina di paura al Flaminio di Roma, dove una struttura in legno, risalente ai Mondiali di Italia '90, è crollata poco dopo le 9. Fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito, ma l'incidente ha suscitato preoccupazione tra residenti e autorità. La zona, già interditta, è sotto osservazione mentre si valutano le cause di questo improvviso cedimento. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che scuote la capitale.

(Adnkronos) – Una struttura in legno è crollata questa mattina poco dopo le 9 in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma. L'accesso alla struttura, realizzata per i Mondiali di Italia '90, che si trova accanto al Palazzetto dello Sport, era già interdetto e dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: struttura - roma - legno - flaminio

Crolla la struttura di legno “Goal” realizzata per i Mondiali del '90: il boato al Flaminio - Un'improvvisa tragedia scuote il quartiere Flaminio di Roma: una struttura in legno, simbolo di grandi emozioni dei Mondiali del 1990 e nota per il suo storico valore, crolla questa mattina.

Roma -Piazzale Flaminio anno 1936. Vai su Facebook

Roma, crolla struttura in legno al Flaminio; Roma, crolla struttura in legno al Flaminio; Roma, crolla struttura in legno al Flaminio.

Roma, crolla la struttura di legno “Goal” realizzata per i Mondiali di Italia '90 - Una struttura in legno in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma, è crollata questa mattina poco dopo le 9. Si legge su iltempo.it

Roma, crolla struttura in legno al Flaminio - Una struttura in legno è crollata questa mattina poco dopo le 9 in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma. Segnala msn.com