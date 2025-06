Roma corsa contro il tempo | Massara ha 7 giorni per le cessioni

Roma corre contro il tempo: Massara ha solo 7 giorni per finalizzare le cessioni e rispettare il bilancio, con l'ombra del 30 giugno che incombe. La Priorità ora è cedere, non acquistare, per ottenere almeno 10 milioni di plusvalenze. Tra trattative e partenze imminenti, il nuovo corso giallorosso si gioca tutto in una settimana decisiva che potrebbe cambiare il volto della rosa.

La Roma ha un orologio puntato addosso. Il 30 giugno incombe e con esso la necessitĂ di chiudere il bilancio rispettando i vincoli del Fair Play Finanziario. Per la nuova dirigenza il primo obiettivo non è comprare, ma cedere: servono almeno 10 milioni di euro in plusvalenze da iscrivere entro domenica prossima, come riporta il Corriere dello Sport. Shomurodov in partenza. Ghisolfi ci aveva provato con Angelino, trovando un'intesa da 25 milioni con l'Al Hilal che però non si è mai concretizzata. Una cifra che oggi sarebbe stata benedetta, anche solo per respirare. Tocca a Massara, adesso, fare in fretta e in silenzio.

