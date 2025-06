Roma arrestati 3 poliziotti per rapina durante perquisizione in un’abitazione rubati circa 36mila € dalla cassaforte

Una drammatica svolta scuote le forze dell’ordine romane: tre agenti del commissariato Salario Parioli sono stati arrestati per aver compiuto una rapina all’interno di un appartamento a Mostacciano, sottraendo circa 36.000 euro dalla cassaforte. L’episodio, avvenuto durante una perquisizione, ha sollevato pesanti interrogativi sulla fiducia nelle istituzioni. Durante un’indagine che si preannuncia complessa, emergono segnali di allarme che richiedono immediato approfondimento.

La rapina è avvenuta all'interno di un appartamento in via Carmelo Maestrini, nella zona di Mostacciano. Gli arrestati sono agenti del commissariato Salario Parioli 3 poliziotti del commissariato Salario Parioli sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di rapina aggravata.

