Roma Anjorin nel mirino | non solo la Fiorentina da battere

Roma anjorin nel mirino: non solo la Fiorentina da battere. Dopo settimane di ufficialità e trattative, i giallorossi si preparano alla sessione di mercato che scatterà il 1° luglio. L’obiettivo? rinforzare ogni reparto per competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Con Gasperini deciso a plasmare una rosa vincente, il direttore Massara ha già iniziato a lavorare intensamente per regalare al tecnico le pedine giuste. Il futuro della Roma si sta delineando con decisione e ambizione…

Dopo giorni di ufficialità e comunicazioni importanti, la Roma può concentrarsi sulla sessione di calciomercato che comincerà il 1° luglio. I giallorossi sono consapevoli di dover regalare al tecnico Gian Piero Gasperini una rosa completa in ogni reparto, per poter competere sia in Italia che in Europa. Il coach di Grugliasco avrebbe tracciato la strada da seguire, con il direttore sportivo Frederic Massara che si sarebbe già messo al lavoro. Il focus andrebbe al centrocampo, che potrebbe perdere un elemento importante come Leandro Paredes. Per rimpiazzare l’argentino, i capitolini desidererebbero affondare il colpo per una pedina fisica ma al tempo stesso capace di palleggiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Anjorin nel mirino: non solo la Fiorentina da battere

In questa notizia si parla di: roma - anjorin - mirino - fiorentina

Svuota tutto Empoli, la Roma ne approfitta? Goglichidze e Anjorin nel mirino - un nuovo futuro e nuove sfide. Con l’Empoli pronto a svuotare il budget, la Roma ha una ghiotta occasione per rinforzare la propria rosa, soprattutto puntando su talenti come Goglichidze e Anjorin.

La Roma dice addio a Victor Nelsson: il centrale danese non verrà riscattato e farà ritorno al Galatasaray. Ma il suo futuro potrebbe restare in Serie A! Torino e Hellas Verona sono pronte a inserirsi nella corsa per il difensore ex Copenaghen. Scopri Vai su Facebook

Roma, per Anjorin si inserisce anche la Fiorentina: una clausola rallenta le trattative; Asse Fiorentina-Empoli, i viola hanno messo nel mirino anche Anjorin e Sebastiano Esposito; Goglichidze e Anjorin nel mirino della Roma di Gasperini.

Anjorin, sfida tra Fiorentina, Roma e Torino per il talento dell’Empoli - Advertising Il profilo fisico e tecnico che piace a molte Il futuro di Tino Anjorin è sempre più al centro dell’attenzione in questa finestra di calciomercato estivo. Riporta informazione.it

Mercato Roma, nel mirino due calciatori dell’Empoli - MERCATO ROMA – Il mercato della Roma entra nel vivo, con Ghisolfi e Gasperini che lavorano per rinforzare una squadra che ha mostrato qualche lacuna in tutti i reparti. Si legge su msn.com