Roma a caccia di un difensore Lucumì primo nome | ampia concorrenza dalla Premier League

Roma pronta a rinforzarsi in vista della grande sfida: la caccia al difensore lucum236, tra ampie chance e una concorrenza agguerrita dalla Premier League. Con Gian Piero Gasperini in panchina, i giallorossi puntano a tornare in Champions League dopo anni di assenza. La sessione estiva sarà decisiva: il primo passo per questa ambizione è assicurarsi un difensore di livello. La corsa è appena iniziata, e il futuro della Roma si gioca adesso.

L' obiettivo della Roma in vista della prossima stagione, la prima con Gian Piero Gasperini in panchina, sarĂ quello di riuscire a competere per la Champions League, competizione alla quale i giallorossi non partecipano dalla stagione 20182019. Il primo passo da compiere per poter raggiungere questo traguardo sarĂ quello di vivere una sessione estiva di calciomercato da protagonista, con l'acquisto di giocatori mirati a partire da un difensore. Sei squadre di Premier League sul colombiano. Per il pacchetto arretrato da regalare a Gasperini, il nome in cima alla lista del neo direttore sportivo Massara continua ad essere Jhon Lucumì, che dopo la bella stagione con il Bologna è diventato uomo mercato.

