A Roma, un 34enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine, ha scatenato l’attenzione delle autorità con due attentati incendiari contro le forze dell’ordine. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno contribuito a identificare e arrestare l’uomo, ora detenuto su ordine del gip di Velletri. Questa vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza di indagini rapide e approfondite per garantire la sicurezza pubblica e far fronte a comportamenti criminosi.

Un 34enne di origine egiziana, in regola sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato a Roma per aver compiuto due attentati incendiari contro le forze dell’ordine il 9 e il 24 febbraio scorsi. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati, dal Ros di Roma e dagli agenti della Digos della Questura Capitolina. Il primo episodio ( 9 febbraio ) ha avuto come oggetto la sede della Compagnia Carabinieri di Castel Gandolfo: l’attacco era stato contenuto grazie all’intervento dei militari, evitando gravi conseguenze nonostante la presenza di auto di servizio e di un vicino distributore di carburante. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, 34enne arrestato per incendi auto forze dell’ordine: le immagini delle telecamere di sicurezza

