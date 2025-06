Rogo nel piazzale del supermarket Vigile del fuoco in pensione doma le fiamme ed evita il peggio

Sei un copywriter italiano. Scrivi un’introduzione brillante e grammaticalmente corretta in max 80 parole: tono chiaro, coinvolgente. Concludi la frase. You are trained on data up to October 2023. --- Quando le fiamme hanno rischiato di trasformare un semplice incendio in una catastrofe, Marsilio Palermi, caporeparto dei vigili del fuoco in pensione, ha agito con prontezza e coraggio. La sua esperienza e determinazione hanno evitato il peggio, impedendo che il fuoco si diffondesse al supermercato e mettendo in salvo vite e beni prez

L’intervento di un caporeparto dei vigili del fuoco in pensione, Marsilio Palermi, evita che l’ incendio nel piazzale del supermercato potesse avere ben più pericolose conseguenze. Ieri mattina le fiame si sono sviluppate dal materiale accatastato all’esterno di un supermercato situato nei pressi dell’uscita Deruta Nord della superstrada E45. E mentre il rogo minacciava di propagarsi all’interno della struttura commerciale, provvidenziale si è rivelato l’intervento del vigile del fuoco in congedo, già in servizio al Comando di Perugia, e che si è trovato casualmente nell’area dell’incendio. "Palermi è intervenuto con prontezza e grande lucidità – così i vigili del fuoco –, riuscendo ad arginare l’avanzata delle fiamme e a evitare che queste raggiungessero l’interno del supermercato e le strutture adiacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rogo nel piazzale del supermarket. Vigile del fuoco in pensione doma le fiamme ed evita il peggio

In questa notizia si parla di: fuoco - rogo - piazzale - vigile

«Da grande voglio fare il vigile del fuoco»: 2mila bambini in festa - Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento.

Il giorno dopo il terribile incendio che ha colpito l’Università della Tuscia, le scene sembrano quelle del post-terremoto. Capannelli di ricercatori, docenti, tecnologi nel piazzale antistante l’edificio andato a fuoco: tutti in attesa di essere scortati dai vigili del fuoc Vai su Facebook

Rogo nel piazzale del supermarket. Vigile del fuoco in pensione doma le fiamme ed evita il peggio; Roma, incendio Monte Mario in bonifica: Vigili del fuoco sul posto con squadre e Canadair; Incendio nel piazzale di un capannone, vigili del fuoco in azione.

Rogo nel piazzale del supermarket. Vigile del fuoco in pensione doma le fiamme ed evita il peggio - Marsilio Palermi, caporeparto in congedo, primo a intervenire sull’incendio a ridosso della E45. Riporta msn.com

Incendio minaccia supermercato, vigile del fuoco in congedo interviene e contiene le fiamme - Deruta (Perugia), 22 giugno 2025 – Incendio in un supermercato a Deruta: decisivo l’intervento di un vigile del fuoco in congedo. Come scrive msn.com