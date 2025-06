Robotaxi Tesla | partita in Texas la nuova avventura di Musk

Prime corse per i modelli a guida autonoma della casa statunitense, con servizi solo su invito e per una clientela selezionata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Robotaxi Tesla: partita in Texas la nuova avventura di Musk

Intanto, però, il governatore del Texas, il repubblicano Abbott, ha firmato una legge che richiede un permesso statale per i veicoli a guida autonoma Vai su Facebook

