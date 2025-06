Robotaxi Tesla Musk ha finalmente lanciato il servizio

Dopo anni di attese e annunci, Tesla Musk debutta con il suo robotaxi in Texas, aprendo una nuova era per la mobilità autonoma. Tuttavia, tra sfide tecniche e regolamentari, il percorso verso una rivoluzione del trasporto potrebbe essere più complicato del previsto. La strada è ancora tutta da scrivere, ma l’innovazione continua a spingere i confini dell’immaginabile.

Usa, Musk rilancia Tesla e punta sulla guida autonoma: “Entro un anno 1 mln di auto senza conducente, da giugno robotaxi driverless" - Elon Musk torna alla guida di Tesla, puntando a rivoluzionare la mobilità con auto autonome. Entro un anno, l’azienda prevede di produrre un milione di veicoli senza conducente, con il lancio dei robotaxi driverless da giugno.

