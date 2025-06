Robotaxi Tesla in Texas | com’è andato il lancio del servizio

Dopo quasi un decennio di attesa, Tesla ha finalmente inaugurato a Austin, Texas, il suo rivoluzionario servizio di robotaxi a guida autonoma. L’entusiasmo tra gli appassionati e gli esperti del settore è alle stelle, ma il primo giorno ha riservato alcune sorprese: solo alcuni utenti selezionati hanno avuto accesso, lasciando intravedere un futuro promettente ma ancora in evoluzione. Il vero test sarà nei prossimi mesi, quando la tecnologia si diffonderà più ampiamente...

A distanza di quasi 9 anni dall’annuncio, Tesla ha lanciato ufficialmente i suoi primi taxi a guida autonoma. Lo ha fatto a Austin, in Texas, dove i veicoli hanno preso servizio da domenica 22 giugno. Grande la curiosità tra gli appassionati del marchio fondato da Elon Musk e non solo. Com’è andato il primo giorno di servizio? Bene, ma questo iniziale ok potrebbe essere parziale. A poter utilizzare i robotaxi, infatti, sono stati soltanto alcuni utenti invitati direttamente dall’azienda. E come spiegato da Corriere della Sera, gli inviti sono stati recapitati a decine di fan accaniti della compagnia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Robotaxi Tesla in Texas: com’è andato il lancio del servizio

In questa notizia si parla di: servizio - robotaxi - tesla - texas

Tesla lancia il suo servizio robotaxi in Texas. Solo su invito e con copertura limitata - Tesla sorprende ancora, lanciando ad Austin il suo innovativo servizio robotaxi senza conducente, disponibile solo su invito e con tariffe simboliche.

Al via il servizio Robotaxi di Tesla ad Austin, in Texas. Ma il governatore Greg Abbott ha siglato una legge che dal 1° settembre impone un permesso per circolare con la guida autonoma Vai su Facebook

Le prime immagini in hd della tesla Model Y trasformata in Robotaxi in occasione del lancio del servizio ad Austin in Texas. L’auto sarà in grado di guidare completamente da sola e senza nessuno seduto nella postazione del conducente. Potrà accompagnar Vai su X

Tesla lancia il suo servizio di robotaxi in Texas: solo i super-fan dell'azienda di Elon Musk invitati a provarlo; Tesla lancia i robotaxi ad Austin: per Musk una scommessa da mille miliardi; Il primo servizio di robotaxi di Tesla è attivo.

Robotaxi Tesla in Texas: com’è andato il lancio del servizio - Tesla ha lanciato ufficialmente il servizio di robotaxi a Austin, in Texas. Secondo msn.com

Robotaxi Tesla: partita in Texas la nuova avventura di Musk - Prime corse per i modelli a guida autonoma della casa statunitense, con servizi solo su invito e per una clientela selezionata ... Lo riporta gazzetta.it