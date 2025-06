Roberto Vinci nominato consigliere segretario del Consiglio Nazionale del Notariato

La scena del notariato italiano si rinnova con nomine di grande rilievo: Roberto Vinci è stato nominato consigliere segretario del Consiglio Nazionale del Notariato, affiancando figure di spicco come Vito Pace, eletto presidente per il triennio 2025-2027. Un team di leadership che promette un futuro ricco di innovazione e solidità, segnando un passo importante per l’intera professione. Questo nuovo assetto rafforza l’impegno nel tutelare e valorizzare la funzione notarile in Italia.

LECCE - Vito Pace è stato eletto Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato per il triennio 2025-2027. Ad affiancarlo, con la carica di vice presidente è Carmelo Di Marco, mentre Roberto Vinci ricoprirà la carica di segretario del Consiglio. Il vertice dell'organo di rappresentanza del.

