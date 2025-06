Robert Kubica a cuore aperto | Chi aveva dubbi su di me ora non parla più! Smettere? Mi spaventa

Robert Kubica, con il cuore aperto e una determinazione incrollabile, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione oltre i limiti. Dopo aver dominato la 24 ore di Le Mans 2025 con l’equipaggio della Ferrari n.83, la sua storia di resilienza e passione continua a ispirare e a cancellare ogni dubbio sulla sua tenacia. Per contestualizzare questa vittoria straordinaria, è importante ripercorrere il suo incredibile percorso nel mondo dell’automobilismo.

Robert Kubica è stato uno dei protagonisti principali della 24 ore di Le Mans 2025, disputatasi settimana scorsa, quale componente dell’equipaggio della Ferrari n.83 privata AF Corse impostasi nella leggendaria gara francese. Assieme al polacco, hanno trionfato il cinese Yifei Ye e il britannico Phil Hanson. La storia del quarantenne mitteleuropeo è risaputa, sarebbe stucchevole ricordarla per l’ennesima volta. Cionondimeno, per contestualizzare quanto segue, è doveroso ricordare che si parla di un pilota di vertice in F1, la cui carriera è stata spezzata da un incidente durante un rally nel febbraio 2011. 🔗 Leggi su Oasport.it