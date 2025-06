Rivoluzione Rai addio imminente per uno dei volti di spicco

Rivoluzione alla Rai: addio imminente per uno dei volti di spicco. Un personaggio ormai simbolo di tensioni e controversie, si trova nuovamente nel mirino dopo un altro voto contrario al suo piano editoriale. Questo terzo episodio in soli tre mesi testimonia il fermento crescente all’interno della redazione, che mette a rischio la sua posizione. La sua figura, una volta rassicurante, ora appare sempre più in bilico, lasciando aperta la porta a nuovi scenari.

Un volto noto dell'emittente pubblica è finito nuovamente nell'occhio del ciclone, dopo l'ennesimo voto contrario al suo piano editoriale. Secondo quanto riportato da la Repubblica, si tratta del terzo caso in appena tre mesi, un primato che sottolinea la crescente insofferenza nei suoi confronti all'interno della redazione. La sua figura, da tempo al centro di tensioni interne, sembrava destinata a una stabilità ritrovata, ma gli eventi recenti raccontano un'altra storia. Questo dirigente Rai, che negli anni ha ricoperto ruoli di rilievo nell'organigramma giornalistico della televisione pubblica, è passato da una redazione all'altra nel tentativo di rilanciarsi dopo una prima sonora bocciatura.

